Vivien 21 : Pauline Paris met en musique les poèmes de Renée Vivien Mairie du 10e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Vivien 21 : Pauline Paris met en musique les poèmes de Renée Vivien Mairie du 10e arrondissement, 26 avril 2022, Paris. Le mardi 26 avril 2022

de 19h00 à 21h00

. gratuit

À l’occasion de la Journée de la visibilité lesbienne, la Mairie du 10e est heureuse d’accueillir la chanteuse Pauline Paris, pour son spectacle « Vivien 21 ». Renée Vivien(1877-1909) est une poétesse de la Belle Époque. Ses traductions des œuvres grecques de Sappho, mais aussi son expression très ouverte à propos de son attirance pour les femmes dans son œuvre, lui valent le surnom de « Sappho 1900 ». Plus d’un siècle après sa mort, la chanteuse Pauline Parismet en musique et interprète sur scène treize de ses poèmes, en s’accompagnant à la guitare, au ukulélé ou encore au banjolélé. Son livre-CD « Treize poèmes » – illustré par Elisa Frantz et édité chez ErosOnyx – a reçu le prix coup de cœur de l’Académie Charles Cros. Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/437274274866450/?ref=newsfeed 0153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://www.facebook.com/mairie10paris/

@We are the good children

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Mairie du 10e arrondissement Adresse 72 Rue du Faubourg Saint-Martin Ville Paris lieuville Mairie du 10e arrondissement Paris Departement Paris

Mairie du 10e arrondissement Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Vivien 21 : Pauline Paris met en musique les poèmes de Renée Vivien Mairie du 10e arrondissement 2022-04-26 was last modified: by Vivien 21 : Pauline Paris met en musique les poèmes de Renée Vivien Mairie du 10e arrondissement Mairie du 10e arrondissement 26 avril 2022 Mairie du 10e arrondissement Paris Paris

Paris Paris