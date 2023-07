Viviane Sassen Maison Européenne de la Photographie Paris, 18 octobre 2023, Paris.

Du mercredi 18 octobre 2023 au dimanche 11 février 2024 :

mercredi, vendredi

de 11h00 à 20h00

jeudi

de 11h00 à 22h00

samedi, dimanche

de 10h00 à 20h00

.Tout public. payant

De 7 à 12 euros

La MEP a le plaisir de présenter une expositon dédiée à Viviane Sassen qui réunit plus de 200 créations et retrace 30 ans de production d’une œuvre protéiforme où la photographie côtoie le collage, la peinture et la vidéo.

Déployée sur les deux principaux niveaux de la MEP, cette exposition réunit ses séries iconiques, parmi lesquelles « Umbra », « Parasomnia », « Flamboya » ou « Roxane », des archives inédites, ses œuvres aux techniques mixtes mêlant tirages photographiques, peintures, collages et vidéos ainsi qu’une sélection de ses photographies de mode. L’exposition ambitionne d’éclairer le processus créatif de Viviane Sassen en suivant deux grands axes : la recherche constante de renouvellement des formes photographiques et l’importance de la sphère intime dans son œuvre. Chez Sassen, la photographie n’est pas une simple surface mais un lieu ouvert où elle fait cohabiter ses rêves, ses désirs et ses craintes avec la réalité tangible du monde.

Après quelques années passées à étudier la mode, Viviane Sassen se tourne rapidement vers la photographie où elle se forme à la Utrecht School of the Arts (HKU). Dès la fin de ses études, elle alterne entre projets personnels et commandes commerciales. Son style photographique – aux couleurs intenses, aux jeux graphiques sur l’ombre et la lumière ainsi que le regard singulier qu’elle porte sur les corps – est rapidement plébiscité. Sassen acquiert une renommée internationale, aussi bien dans la sphère de la mode qu’au sein des institutions culturelles.

© Viviane Sassen et Stevenson (Johannesburg / Cape Town / Amsterdam) Eudocimus Ruber, de la série « Of Mud and Lotus », 2017