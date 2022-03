VIVIANE Le Monfort théâtre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

VIVIANE Le Monfort théâtre, 30 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mercredi 30 mars 2022 au samedi 09 avril 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, samedi

de 19h00 à 21h00

payant

Adapté du roman Viviane Elizabeth Fauville de Julia Deck, Viviane est un spectacle qui donne une grande place au cinéma sur scène. Viviane est une triple apparition. D’abord un roman de Julia Deck, Viviane Elisabeth Fauville, paru en 2012. Puis un film avec Marie Denarnaud tourné dans Paris en 2019 par Mélanie Leray. Enfin un projet scénique avec la même actrice dans lequel roman, cinéma et théâtre ne font plus qu’un. Cette aventure, Mélanie Leray l’a voulue. Admirative de l’oeuvre, elle s’est emparée de la Viviane de Julia Deck – la quarantaine, seule avec son bébé, séparée, larguée, flippée, perturbée et persuadée d’avoir tué son psy – et l’a transformée au service d’un « processus filmique en direct » où théâtre et film se donnent à voir en simultané. Cette expérience de fusion, particulière à Mélanie Leray, a pour effet de jouer sur l’écart entre réalité et fantasme, de rapprocher et rendre infiniment attachant un personnage de fiction. Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion Paris 75015 Contact : 01 56 08 33 88 reservations@lemonfort.fr https://www.lemonfort.fr/programmation/viviane https://www.facebook.com/MonfortTheatre https://twitter.com/MonfortTheatre Date complète :

