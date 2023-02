VIVIANE GINAPE INVITE MARIO CANONGE BAISER SALE, 4 mai 2023, PARIS.

VIVIANE GINAPE INVITE MARIO CANONGE BAISER SALE. Un spectacle à la date du 2023-05-04 à 19:00 (2023-03-30 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 Viviane Ginapé voix, Mario Canonge piano Viviane Ginapé honore le support rythmique du texte, les paroles originales toute comme le « scat » ou l’improvisation vocale. Elle doit son amour pour le jazz à Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Sarah Vaughan, qu’elle interprète avec passion. Eric Dolphy, Tania Maria, Milton Nascimento et Richie Beirach ont ajouté leur touche couleur latine à sa palette musicale. Chanteuse et pédagogue reconnue en expression vocale et en approche de l’improvisation, le dynamisme des paroles a une place centrale dans son travail tout comme le champ des possibles offert par le scat et l’improvisation vocale. Tour à tour, percussive, instrumentale ou diseuse, la voix de Viviane est toute investie dans l’instant présent et ne cesse de nous surprendre ! Viviane Ginapé Viviane Ginapé

BAISER SALE PARIS 58, RUE DES LOMBARDS Paris

