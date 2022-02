Vivian Maier : Visites guidées des expositions qui lui sont consacrées Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Vivian Maier : Visites guidées des expositions qui lui sont consacrées Clohars-Carnoët, 10 mars 2022, Clohars-Carnoët. Vivian Maier : Visites guidées des expositions qui lui sont consacrées Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët

2022-03-10 – 2022-03-10 Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain

Clohars-Carnoët Finistère Suivez la médiathèque Robert Badinter et visitez les expositions dédiées à Vivian Maier à Quimper et Pont-Aven !

– Musée des Beaux-Arts de Quimper : Vivan Maier NY, Chicago

– Musée de Pont-Aven : Vivan Maier e(s)t son double

Ces visites guidées font partie d’une série de 4 évènements consacrés à l’univers photographique de Vivian Maier.

Sur inscription auprès de la médiathèque. Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët

