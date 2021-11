Paris delpire & co île de France, Paris Vivian Maier révélée, Enquête sur une femme libre delpire & co Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Vivian Maier révélée, Enquête sur une femme libre delpire & co, 6 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 6 au 20 novembre 2021 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 11h à 19h

gratuit

À l’occasion de la parution de Vivian Maier révélée, Enquête sur une femme libre, delpire & co présente une installation sonore inédite. L’auteure de l’ouvrage, Ann Marks, a puisé dans les archives personnelles de la photographe – et à travers 8 extraits d’interviews menées par Vivian Maier, elle propose un portrait sonore de la photographe. Datant pour la plupart des années 1970, les conversations de Vivian Maier avec des enfants, des employeurs ou des connaissances, nous permettent de mesurer son impressionnant talent dans la conduite d’entretiens, ses vastes connaissances, son formidable sens de l’humour et de découvrir sa voix claire et son langage soutenu. Alors que ces entretiens ont été réalisés à une époque où Vivian a été contrainte de changer de travail à plusieurs reprises, et où elle souffrait de plus en plus de son problème d’accumulation, à l’écouter, elle semble pourtant en pleine possession de ses moyens, enthousiaste et heureuse. Les thèmes abordés couvrent une grande variété de sujets : la mort, la crise des années 30, Hollywood, la recherche d’emploi, les idoles masculines, Nixon, le magnétophone, la guerre. D’une durée de 40 secondes à 3’50 minutes, chaque enregistrement est illustré d’une composition d’images de Vivian Maier et de textes explicatifs sur chacun des thèmes. Expositions -> Photographie delpire & co 13 rue de l’Abbaye Paris 75006

4 : Saint-Germain-des-Près (86m) 10 : Mabillon (178m)

Contact : PhotoSaintGermain http://www.photosaintgermain.com/ Expositions -> Photographie Expos

Date complète :

2021-11-06T11:00:00+01:00_2021-11-06T19:00:00+01:00;2021-11-10T11:00:00+01:00_2021-11-10T19:00:00+01:00;2021-11-11T11:00:00+01:00_2021-11-11T19:00:00+01:00;2021-11-12T11:00:00+01:00_2021-11-12T19:00:00+01:00;2021-11-13T11:00:00+01:00_2021-11-13T19:00:00+01:00;2021-11-17T11:00:00+01:00_2021-11-17T19:00:00+01:00;2021-11-18T11:00:00+01:00_2021-11-18T19:00:00+01:00;2021-11-19T11:00:00+01:00_2021-11-19T19:00:00+01:00;2021-11-20T11:00:00+01:00_2021-11-20T19:00:00+01:00

© delpire & co, 2021.

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu delpire & co Adresse 13 rue de l'Abbaye Ville Paris lieuville delpire & co Paris