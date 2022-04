Vivian Maier, New York-Chicago Musée des Beaux-Arts de Quimper, 14 mai 2022 20:00, Quimper.

Nuit des musées Vivian Maier, New York-Chicago Musée des Beaux-Arts de Quimper Samedi 14 mai, 20h00 Entrée libre dans la limite des places disponibles

Visitez l’exposition événement de la gouvernante d’enfants américaine devenue photographe émérite, Vivian Maier !

Le parcours de Vivian Maier (New York, 1926 – Chicago, 2009) est atypique mais c’est pourtant celui d’une des plus grandes photographes du XXe siècle. C’est au cœur de la société américaine, à New York dès 1951 puis à Chicago à partir de 1956, que cette gouvernante d’enfants observe méticuleusement ce tissu urbain qui reflète déjà les grandes mutations sociales et politiques de son histoire. C’est le temps du rêve américain et de la modernité surexposée dont l’envers du décor constitue l’essence même de l’œuvre de Vivian Maier. Gouvernante pendant plus de quarante ans, elle passa, en tant que photographe, totalement inaperçue jusqu’à la récente découverte en 2007 d’un incroyable corpus photographique.

Une salle jeune public, ludique et pédagogique, accompagne la découverte de l’exposition : puzzles, mémory, coloriages, jeu de piste, coin prise de vue…

Entre les cafés et la mairie, face à la cathédrale. Quelques marches ou pans inclinés mènent à des portes automatisées

Between coffees(cafés) and city council, facing the cathedral. Some walking(steps) or oblique pieces lead to automated doors Free entry within the limits of available places Saturday 14 May, 20:00

El recorrido de Vivian Maier (Nueva York, 1926 – Chicago, 2009) es atípico, pero es el de una de las fotógrafas más grandes del siglo XX. En el corazón de la sociedad americana, en Nueva York desde 1951 y en Chicago a partir de 1956, esta institutriz de niños observa meticulosamente este tejido urbano que refleja ya los grandes cambios sociales y políticos de su historia. Es el tiempo del sueño americano y de la modernidad sobreexpuesta cuyo reverso del decorado constituye la esencia misma de la obra de Vivian Maier. Institutriz durante más de cuarenta años, pasó, como fotógrafa, totalmente desapercibida hasta el reciente descubrimiento en 2007 de un increíble corpus fotográfico. Una sala juvenil pública, lúdica y pedagógica, acompaña el descubrimiento de la exposición: puzzles, memorables, para colorear, juego de pista, rincón de disparo…

Entrada libre dentro del límite de plazas disponibles Sábado 14 mayo, 20:00

40 place Saint-Corentin, 29000 Quimper, Finistère, Bretagne, France 29000 Quimper Bretagne