Musée des Beaux-Arts de Quimper, le samedi 14 mai

Le parcours de Vivian Maier (New York, 1926 – Chicago, 2009) est atypique mais c’est pourtant celui d’une des plus grandes photographes du XXe siècle. C’est au cœur de la société américaine, à New York dès 1951 puis à Chicago à partir de 1956, que cette gouvernante d’enfants observe méticuleusement ce tissu urbain qui reflète déjà les grandes mutations sociales et politiques de son histoire. C’est le temps du rêve américain et de la modernité surexposée dont l’envers du décor constitue l’essence même de l’œuvre de Vivian Maier. Gouvernante pendant plus de quarante ans, elle passa, en tant que photographe, totalement inaperçue jusqu’à la récente découverte en 2007 d’un incroyable corpus photographique. Une salle jeune public, ludique et pédagogique, accompagne la découverte de l’exposition : puzzles, mémory, coloriages, jeu de piste, coin prise de vue…

Visitez l’exposition événement de la gouvernante d’enfants américaine devenue photographe émérite, Vivian Maier ! Musée des Beaux-Arts de Quimper 40 place Saint-Corentin, 29000 Quimper, Finistère, Bretagne, France Quimper Finistère

