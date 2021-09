Vivian Maier Le Musée du Luxembourg, 15 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 15 septembre 2021 au 16 janvier 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h30 à 19h

et lundi de 10h30 à 22h

payant

Le parcours de Vivian Maier (New York, 1926 – Chicago, 2009) est atypique mais c’est pourtant celui d’une des plus grandes photographes du XXe siècle…

C’est au cœur de la société américaine, à New York dès 1951 puis à Chicago à partir de 1956, que cette gouvernante d’enfants observe méticuleusement ce tissu urbain qui reflète déjà les grandes mutations sociales et politiques de son histoire. C’est le temps du rêve américain et de la modernité surexposée dont l’envers du décor constitue l’essence même de l’œuvre de Vivian Maier. L’exposition permet au public d’accéder pour la première fois à des archives inédites de la photographe, découvertes en 2007 : photographies vintages que Vivian Maier a pu tirer, films super 8 jamais montrés, enregistrements audio… L’exposition permet ainsi de saisir toute l’ampleur de l’œuvre de cette grande artiste et de replacer son œuvre dans l’histoire de la photographie.

Anne Morin, commissaire d’expositions et directrice de diChroma photography

Cette exposition bénéficie du soutien de Women In Motion, un programme de Kering pour mettre en lumière les femmes dans les arts et la culture.

Expositions -> Photographie

Le Musée du Luxembourg 17 rue de Vaugirard Paris 75006

4 : Saint-Sulpice (311m) 10 : Mabillon (438m)



Contact :Musée du Luxembourg https://museeduluxembourg.fr/fr

Expositions -> Photographie Expos

Date complète :

2021-09-15T10:30:00+02:00_2021-09-15T19:00:00+02:00;2021-09-16T10:30:00+02:00_2021-09-16T19:00:00+02:00;2021-09-17T10:30:00+02:00_2021-09-17T19:00:00+02:00;2021-09-18T10:30:00+02:00_2021-09-18T19:00:00+02:00;2021-09-19T10:30:00+02:00_2021-09-19T19:00:00+02:00;2021-09-21T10:30:00+02:00_2021-09-21T19:00:00+02:00;2021-09-22T10:30:00+02:00_2021-09-22T19:00:00+02:00;2021-09-23T10:30:00+02:00_2021-09-23T19:00:00+02:00;2021-09-24T10:30:00+02:00_2021-09-24T19:00:00+02:00;2021-09-25T10:30:00+02:00_2021-09-25T19:00:00+02:00;2021-09-26T10:30:00+02:00_2021-09-26T19:00:00+02:00;2021-09-28T10:30:00+02:00_2021-09-28T19:00:00+02:00;2021-09-29T10:30:00+02:00_2021-09-29T19:00:00+02:00;2021-09-30T10:30:00+02:00_2021-09-30T19:00:00+02:00;2021-10-01T10:30:00+02:00_2021-10-01T19:00:00+02:00;2021-10-02T10:30:00+02:00_2021-10-02T19:00:00+02:00;2021-10-03T10:30:00+02:00_2021-10-03T19:00:00+02:00;2021-10-05T10:30:00+02:00_2021-10-05T19:00:00+02:00;2021-10-06T10:30:00+02:00_2021-10-06T19:00:00+02:00;2021-10-07T10:30:00+02:00_2021-10-07T19:00:00+02:00;2021-10-08T10:30:00+02:00_2021-10-08T19:00:00+02:00;2021-10-09T10:30:00+02:00_2021-10-09T19:00:00+02:00;2021-10-10T10:30:00+02:00_2021-10-10T19:00:00+02:00;2021-10-12T10:30:00+02:00_2021-10-12T19:00:00+02:00;2021-10-13T10:30:00+02:00_2021-10-13T19:00:00+02:00;2021-10-14T10:30:00+02:00_2021-10-14T19:00:00+02:00;2021-10-15T10:30:00+02:00_2021-10-15T19:00:00+02:00;2021-10-16T10:30:00+02:00_2021-10-16T19:00:00+02:00;2021-10-17T10:30:00+02:00_2021-10-17T19:00:00+02:00;2021-10-19T10:30:00+02:00_2021-10-19T19:00:00+02:00;2021-10-20T10:30:00+02:00_2021-10-20T19:00:00+02:00;2021-10-21T10:30:00+02:00_2021-10-21T19:00:00+02:00;2021-10-22T10:30:00+02:00_2021-10-22T19:00:00+02:00;2021-10-23T10:30:00+02:00_2021-10-23T19:00:00+02:00;2021-10-24T10:30:00+02:00_2021-10-24T19:00:00+02:00;2021-10-26T10:30:00+02:00_2021-10-26T19:00:00+02:00;2021-10-27T10:30:00+02:00_2021-10-27T19:00:00+02:00;2021-10-28T10:30:00+02:00_2021-10-28T19:00:00+02:00;2021-10-29T10:30:00+02:00_2021-10-29T19:00:00+02:00;2021-10-30T10:30:00+02:00_2021-10-30T19:00:00+02:00;2021-10-31T10:30:00+01:00_2021-10-31T19:00:00+01:00;2021-11-02T10:30:00+01:00_2021-11-02T19:00:00+01:00;2021-11-03T10:30:00+01:00_2021-11-03T19:00:00+01:00;2021-11-04T10:30:00+01:00_2021-11-04T19:00:00+01:00;2021-11-05T10:30:00+01:00_2021-11-05T19:00:00+01:00;2021-11-06T10:30:00+01:00_2021-11-06T19:00:00+01:00;2021-11-07T10:30:00+01:00_2021-11-07T19:00:00+01:00;2021-11-09T10:30:00+01:00_2021-11-09T19:00:00+01:00;2021-11-10T10:30:00+01:00_2021-11-10T19:00:00+01:00;2021-11-11T10:30:00+01:00_2021-11-11T19:00:00+01:00;2021-11-12T10:30:00+01:00_2021-11-12T19:00:00+01:00;2021-11-13T10:30:00+01:00_2021-11-13T19:00:00+01:00;2021-11-14T10:30:00+01:00_2021-11-14T19:00:00+01:00;2021-11-16T10:30:00+01:00_2021-11-16T19:00:00+01:00;2021-11-17T10:30:00+01:00_2021-11-17T19:00:00+01:00;2021-11-18T10:30:00+01:00_2021-11-18T19:00:00+01:00;2021-11-19T10:30:00+01:00_2021-11-19T19:00:00+01:00;2021-11-20T10:30:00+01:00_2021-11-20T19:00:00+01:00;2021-11-21T10:30:00+01:00_2021-11-21T19:00:00+01:00;2021-11-23T10:30:00+01:00_2021-11-23T19:00:00+01:00;2021-11-24T10:30:00+01:00_2021-11-24T19:00:00+01:00;2021-11-25T10:30:00+01:00_2021-11-25T19:00:00+01:00;2021-11-26T10:30:00+01:00_2021-11-26T19:00:00+01:00;2021-11-27T10:30:00+01:00_2021-11-27T19:00:00+01:00;2021-11-28T10:30:00+01:00_2021-11-28T19:00:00+01:00;2021-11-30T10:30:00+01:00_2021-11-30T19:00:00+01:00;2021-12-01T10:30:00+01:00_2021-12-01T19:00:00+01:00;2021-12-02T10:30:00+01:00_2021-12-02T19:00:00+01:00;2021-12-03T10:30:00+01:00_2021-12-03T19:00:00+01:00;2021-12-04T10:30:00+01:00_2021-12-04T19:00:00+01:00;2021-12-05T10:30:00+01:00_2021-12-05T19:00:00+01:00;2021-12-07T10:30:00+01:00_2021-12-07T19:00:00+01:00;2021-12-08T10:30:00+01:00_2021-12-08T19:00:00+01:00;2021-12-09T10:30:00+01:00_2021-12-09T19:00:00+01:00;2021-12-10T10:30:00+01:00_2021-12-10T19:00:00+01:00;2021-12-11T10:30:00+01:00_2021-12-11T19:00:00+01:00;2021-12-12T10:30:00+01:00_2021-12-12T19:00:00+01:00;2021-12-14T10:30:00+01:00_2021-12-14T19:00:00+01:00;2021-12-15T10:30:00+01:00_2021-12-15T19:00:00+01:00;2021-12-16T10:30:00+01:00_2021-12-16T19:00:00+01:00;2021-12-17T10:30:00+01:00_2021-12-17T19:00:00+01:00;2021-12-18T10:30:00+01:00_2021-12-18T19:00:00+01:00;2021-12-19T10:30:00+01:00_2021-12-19T19:00:00+01:00;2021-12-21T10:30:00+01:00_2021-12-21T19:00:00+01:00;2021-12-22T10:30:00+01:00_2021-12-22T19:00:00+01:00;2021-12-23T10:30:00+01:00_2021-12-23T19:00:00+01:00;2021-12-24T10:30:00+01:00_2021-12-24T19:00:00+01:00;2021-12-25T10:30:00+01:00_2021-12-25T19:00:00+01:00;2021-12-26T10:30:00+01:00_2021-12-26T19:00:00+01:00;2021-12-28T10:30:00+01:00_2021-12-28T19:00:00+01:00;2021-12-29T10:30:00+01:00_2021-12-29T19:00:00+01:00;2021-12-30T10:30:00+01:00_2021-12-30T19:00:00+01:00;2021-12-31T10:30:00+01:00_2021-12-31T19:00:00+01:00;2022-01-01T10:30:00+01:00_2022-01-01T19:00:00+01:00;2022-01-02T10:30:00+01:00_2022-01-02T19:00:00+01:00;2022-01-04T10:30:00+01:00_2022-01-04T19:00:00+01:00;2022-01-05T10:30:00+01:00_2022-01-05T19:00:00+01:00;2022-01-06T10:30:00+01:00_2022-01-06T19:00:00+01:00;2022-01-07T10:30:00+01:00_2022-01-07T19:00:00+01:00;2022-01-08T10:30:00+01:00_2022-01-08T19:00:00+01:00;2022-01-09T10:30:00+01:00_2022-01-09T19:00:00+01:00;2022-01-11T10:30:00+01:00_2022-01-11T19:00:00+01:00;2022-01-12T10:30:00+01:00_2022-01-12T19:00:00+01:00;2022-01-13T10:30:00+01:00_2022-01-13T19:00:00+01:00;2022-01-14T10:30:00+01:00_2022-01-14T19:00:00+01:00;2022-01-15T10:30:00+01:00_2022-01-15T19:00:00+01:00;2022-01-16T10:30:00+01:00_2022-01-16T19:00:00+01:00;2021-09-20T10:30:00+02:00_2021-09-20T22:00:00+02:00;2021-09-27T10:30:00+02:00_2021-09-27T22:00:00+02:00;2021-10-04T10:30:00+02:00_2021-10-04T22:00:00+02:00;2021-10-11T10:30:00+02:00_2021-10-11T22:00:00+02:00;2021-10-18T10:30:00+02:00_2021-10-18T22:00:00+02:00;2021-10-25T10:30:00+02:00_2021-10-25T22:00:00+02:00;2021-11-01T10:30:00+01:00_2021-11-01T22:00:00+01:00;2021-11-08T10:30:00+01:00_2021-11-08T22:00:00+01:00;2021-11-15T10:30:00+01:00_2021-11-15T22:00:00+01:00;2021-11-22T10:30:00+01:00_2021-11-22T22:00:00+01:00;2021-11-29T10:30:00+01:00_2021-11-29T22:00:00+01:00;2021-12-06T10:30:00+01:00_2021-12-06T22:00:00+01:00;2021-12-13T10:30:00+01:00_2021-12-13T22:00:00+01:00;2021-12-20T10:30:00+01:00_2021-12-20T22:00:00+01:00;2021-12-27T10:30:00+01:00_2021-12-27T22:00:00+01:00;2022-01-03T10:30:00+01:00_2022-01-03T22:00:00+01:00;2022-01-10T10:30:00+01:00_2022-01-10T22:00:00+01:00

© Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery, NY