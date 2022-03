Vivian Douek, À fleur de femme au Buffet de la Gare Saint-Quentin, 4 mars 2022, Saint-Quentin.

Vivian Douek, À fleur de femme au Buffet de la Gare Saint-Quentin

2022-03-04 11:00:00 – 2022-03-13 18:00:00

Saint-Quentin Aisne

Sans renoncer à un figuratif épuré en élégance, l’artiste dégage une facture moderne et séduisante, et en quelques lignes tout est dit.

L’essentiel est placé et en tous motifs, de la nature morte à la composition fleurie, en passant par le nu.»

André Ruellan, critique d’art

Viviane DOUEK avee son thème « À fleur de femme » est tout à fait en harmonie avec le style Art Déco du Buffet de la Gare.

Exposition ouverte du 4 au 13 mars, de 11h à 18h.

Ville de Saint-Quentin

Saint-Quentin

