Théâtre des Quatre Saisons, le jeudi 13 janvier 2022 à 20:15

En 2009, Vivian Maier, une nounou américaine, disparaît dans l’anonymat le plus total, presque sans le sou. Quelques mois plus tard, des centaines de cartons lui appartenant sont découverts. On trouve à l’intérieur quelques clichés et des milliers de pellicules non développées. On comprend vite qu’il s’agit là de l’oeuvre d’une des plus grandes photographes du XXe siècle ! Sur scène, avec la complicité de quelques spectateurs, Vivian Maier renaît et s’incarne à travers une chanteuse lyrique et une photographe d’aujourd’hui. Ce spectacle musical est autant un hommage à son oeuvre qu’à la puissance de la photographie.

Tarifs : de 5 à 20€

Le compositeur Benjamin Dupé s’empare de l’histoire incroyable de la photographe Vivian Maier pour nous offrir un opéra de chambre à mi-chemin entre concert photographique et performance argentique.

Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Gradignan Moulineau Gironde



