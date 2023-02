VIVI – MYSTERIEUSE VALISE ! ACTE 2 THEATRE, 6 février 2023, LYON.

VIVI – MYSTERIEUSE VALISE ! ACTE 2 THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-02-06 au 2023-02-11 16:30. Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

Deux artistes se retrouvent sur scène pour présenter leur spectacle… Plutôt atypique ce duo ! L’un est musicien et poète, mais tatillon et rigide, tandis que l’autre, magicien et jongleur, se montre facétieux et insouciant : la tâche s’annonce donc compliquée, et il y a fort à parier que tout ne se passera pas « comme sur des roulettes ». EUR13.8 13.8 euros

ACTE 2 THEATRE LYON 32 QUAI ARLOING 69009

