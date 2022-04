Vivez une expérience en studio ! Musée Nicéphore Niépce, 14 mai 2022 20:00, Chalon-sur-Saône.

Nuit des musées Vivez une expérience en studio ! Musée Nicéphore Niépce Samedi 14 mai, 20h00 Entrée libre, places limitées

L’équipe du musée Nicéphore Niépce vous propose de renouer avec une démarche qui a pratiquement disparu du grand public : le portrait en studio.

L’équipe du musée Nicéphore Niépce vous propose de renouer avec une démarche qui a pratiquement disparu du grand public : le portrait en studio.

Par le passé, les familles se rendaient dans le studio du photographe afin d’obtenir un cliché de qualité marquant bien souvent une étape de la vie : enfant(s), diplôme, fête religieuse, mariage, métier… Au cours de son existence, une personne vivait ainsi à plusieurs reprises l’expérience du studio : l’espace contraint, la mise en lumière, la pose et l’expression, les éléments du décor, la relation du modèle au photographe.

La nouvelle salle “Durville” évoque d’ailleurs la boutique et le studio du photographe dans sa section « Vendre » et présente quelques exemples de portraits de studio tels qu’ils pouvaient être réalisés dans la période des années 1950.

Pour cette édition, venez vivre l’expérience du studio dirigé par un photographe artiste. Plus que le résultat, c’est ce moment privilégié qui vous est proposé de vivre et partager avec vos proches. Trois studios vous y inviteront, sous l’objectif de Yannick Cormier, Alexandra Serrano et des photographes de la société des amis du musée. Vous pourrez ensuite récupérer vos clichés sur le Facebook du musée.

Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Bourgogne – Franche-Comté, de la société des amis du musée Nicéphore Niépce et de l’Ecole Média Art du Grand Chalon

Fondé en 1974 à Châlon-sur-Saône, ville de naissance de l’inventeur de la photographie, le Musée Nicéphore Niépce a constitué en près de trente cinq ans d’existence l’une des collections photographiques les plus originales en Europe. Des premières héliographies de Nicéphore Niépce aux technologies numériques, cette collection de plus de trois millions d’images raconte les multiples histoires de la photographie dans son aventure esthétique et documentaire, mais aussi dans ses usages populaires et commerciaux. Le musée se donne pour mission d’établir un rapport entre les inventeurs, les pionniers et les créateurs d’aujourd’hui et tourne sa réflexion vers l’analyse de l’image dans une acceptation plus globale : ses applications, ses effets, ses codes. Des dispositifs interactifs et des films pédagogiques visent à replacer le public au centre du discours.

http://www.museeniepce.com

Free admission, limited places Saturday 14 May, 20:00

Based(Established) in 1974 to Châlon-sur-Saône, born city of the inventor of the photography, the Nicéphore Niépce museum established(constituted) there about thirty five years of existence one of the most original photographic collections in Europe. First heliographies of Nicéphore Niépce to the digital technologies, this collection of more than three million images tells the multiple stories of the photography in its esthetic and documentary adventure, but also in its national and commercial customs. The museum gives for mission to establish a report(relationship) between the inventors, the pioneers and the creators of today and turns(shoots) its reflection to the analysis of the image in a more global acceptance: his(her,its) applications, his(her,its) effects, his(her,its) codes. Interactive devices(plans) and educational movies aim at replacing the public in the center of the speech.

El equipo del museo Nicéphore Niépce le propone retomar con un enfoque que prácticamente ha desaparecido del gran público: el retrato en estudio.

En el pasado, las familias acudían al estudio del fotógrafo para obtener una fotografía de calidad que a menudo marcaba una etapa de la vida: niño(s), diploma, fiesta religiosa, matrimonio, oficio… Durante su existencia, una persona vivía así varias veces la experiencia del estudio: el espacio forzado, la iluminación, la pose y la expresión, los elementos de la decoración, la relación del modelo con el fotógrafo.

La nueva sala “Durville” evoca por otra parte la tienda y el estudio del fotógrafo en su sección «Vender» y presenta algunos ejemplos de retratos de estudio como podían realizarse en el período de los años 1950.

Para esta edición, venga a vivir la experiencia del estudio dirigido por un fotógrafo artista. Más que el resultado, es este momento privilegiado que se propone vivir y compartir con sus seres queridos. Tres estudios le invitarán, bajo el objetivo de Yannick Cormier, Alexandra Serrano y fotógrafos de la sociedad de los amigos del museo. A continuación, podrá recuperar sus fotos en el Facebook del museo.

Con el apoyo de la Dirección Regional de Asuntos Culturales de Borgoña – Franco Condado, de la sociedad de amigos del museo Nicéforo Niépce y de la Escuela Media Arte del Gran Chalon

Entrada libre, plazas limitadas Sábado 14 mayo, 20:00

28 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône 71100 Chalon-sur-Saône Bourgogne-Franche-Comté