L’équipe du musée Nicéphore Niépce vous propose de renouer avec une démarche qui a pratiquement disparu du grand public : le portrait en studio. Par le passé, les familles se rendaient dans le studio du photographe afin d’obtenir un cliché de qualité marquant bien souvent une étape de la vie : enfant(s), diplôme, fête religieuse, mariage, métier… Au cours de son existence, une personne vivait ainsi à plusieurs reprises l’expérience du studio : l’espace contraint, la mise en lumière, la pose et l’expression, les éléments du décor, la relation du modèle au photographe. La nouvelle salle “Durville” évoque d’ailleurs la boutique et le studio du photographe dans sa section « Vendre » et présente quelques exemples de portraits de studio tels qu’ils pouvaient être réalisés dans la période des années 1950. Pour cette édition, venez vivre l’expérience du studio dirigé par un photographe artiste. Plus que le résultat, c’est ce moment privilégié qui vous est proposé de vivre et partager avec vos proches. Trois studios vous y inviteront, sous l’objectif de Yannick Cormier, Alexandra Serrano et des photographes de la société des amis du musée. Vous pourrez ensuite récupérer vos clichés sur le Facebook du musée. Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Bourgogne – Franche-Comté, de la société des amis du musée Nicéphore Niépce et de l’Ecole Média Art du Grand Chalon

Entrée libre, places limitées

Musée Nicéphore Niépce 28 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire



