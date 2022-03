Vivez un salon du livre inédit ! Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois

du vendredi 1 avril au vendredi 8 avril à Réseau des médiathèques

**Le salon du livre “Les Visonnaires” en ligne** Depuis chez vous, vivez une expérience virtuelle conviviale grâce au Salon du livre digital “Les Visionnaires”. Du contenu exclusif ainsi que des animations en lignes sont programmées pour vivre le Salon du livre de chez vous jusqu’au 8 avril. Ce salon vous permettra de rencontrer des auteurs à distance et de participer à des animations : jeux littéraires, écriture collaborative, questions à des auteurs… Retrouvez les incontournables du Salon en visitant les stands « Univers » (Jeunesse, Young adult, Fiction et Essais) pour vous guider dans vos lectures et vos rencontres. Et pour faciliter votre expérience, un agenda personnalisé est mis à votre disposition. Le programme est disponible ! Rejoignez-nous, inscrivez-vous : [sqylesvisionnaires.virtualfair.fr](https://www.sqylesvisionnaires.virtualfair.fr)

Gratuit sur inscription

Animations en ligne, rencontres d’auteurs, jeux et découvertes d’univers littéraires sont à portée de clics ! Inscrivez-vous sur la plateforme digitale du Salon du livre. Réseau des médiathèques Saint-Quentin-en-Yvelines Les Clayes-sous-Bois Yvelines

2022-04-01T18:00:00 2022-04-01T22:00:00;2022-04-02T13:30:00 2022-04-02T19:00:00;2022-04-03T09:00:00 2022-04-03T18:00:00;2022-04-04T09:00:00 2022-04-04T18:00:00;2022-04-05T09:00:00 2022-04-05T18:00:00;2022-04-06T09:00:00 2022-04-06T18:00:00;2022-04-07T09:00:00 2022-04-07T18:00:00;2022-04-08T09:00:00 2022-04-08T18:00:00

