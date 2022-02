Vivez l’expérience de la réalité virtuelle Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

La réalité virtuelle bouleverse les codes du jeu vidéo et réinvente notre regard et nos gestes de joueurs. Revivons ensemble l’histoire de la réalité virtuelle et découvrons de nouvelles possibilités du jeu entre rêve et réalité. Nouveau langage et moyen d’expression des créateurs de monde artificiels, la réalité virtuelle a-t-elle atteint l’âge de raison ? Quels en sont les nouveaux enjeux ? La réalité virtuelle ouvre de nouveaux horizons numériques. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-27T15:00:00 2022-02-27T16:00:00;2022-03-13T15:00:00 2022-03-13T16:00:00;2022-03-27T15:00:00 2022-03-27T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

