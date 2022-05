Vivez l’Europe ! MJC de Gaillac, 15 mai 2022, Gaillac.

Vivez l’Europe !

MJC de Gaillac, le dimanche 15 mai à 14:00

En mai, c’est le joli mois de l’Europe ! Nos volontaires au #CorpsEuropéendeSolidarité vous proposent de fêter ça, avec au programme : * 14h ->”Des stands festifs, gourmands et ludiques”, autour de l’interculturalité et de l’Europe * 16h ->”La place de l’art”, déambulation artistique * 18h ->”Alors on chante”, concours de chant mettant à l’honneur la diversité linguistique et culturelle COMMENT PARTICIPER ? -> Vous voulez animer un stand entre 14h et 16h ? -> Vous voulez proposer une chanson pour le concours ? Contactez la MJC de Graulhet, la MJC de Gaillac, ou directement nos volontaires sur Instagram @vivez.europe Pour les autres, on se retrouve **le dimanche 15 mai à partir de 14h** dans le parc Pichery à côté de la MJC de Gaillac.

Entrée libre, concours sur inscription sur Instagram @vivez.europe

MJC de Gaillac 10 avenue Aspirant Buffet 81600 Gaillac Gaillac Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T14:00:00 2022-05-15T22:00:00