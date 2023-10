Vivez les quarts de finale en concert à la Philharmonie de Paris Philharmonie de Paris Paris, 14 octobre 2023, Paris.

Le dimanche 15 octobre 2023

de 21h00 à 23h00

Le dimanche 15 octobre 2023

de 17h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Suivez la Coupe du monde de rugby en musique à la Philharmonie de Paris ! L’établissement propose de vivre les quarts de finale de la Coupe du Monde de Rugby 2023 sous forme de match-concert, mis en musique en direct durant sa projection sur grand écran.

L’Orchestre Elektra (Nicolas Simon) jouera une bande-son en direct, en même temps que la diffusion des matchs sur grand écran. De Tchaïkovski à Aya Nakamura, leur répertoire éclectique se compose d’œuvres à la fois classiques, contemporaines et pop. Le public pourra vibrer au rythme de la compétition grâce au talent des sportifs et des musiciens.

Avant chaque coup d’envoi, des fanfares du Sud-Ouest recréeront l’ambiance musicale et festive des stades de rugby avec Au son des bandas.

Les personnes en situation de handicap pourront être accompagnées d’un volontaire du service civique pour les accueillir à votre arrivée à la Philharmonie. Plus d’informations.

Une production Philharmonie de Paris, en collaboration avec Better Call So, en partenariat avec Tatane, Société Générale et L’Equipe

Philharmonie de Paris Philharmonie de Paris 75019 Paris

Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-performance/26243-coupe-du-monde-de-rugby-2023-matchs-concerts https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-performance/26243-coupe-du-monde-de-rugby-2023-matchs-concerts

Maxim Guthfreund Cité de la Musique – Philharmonie de Paris