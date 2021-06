VIVEZ LE PAYS – LA FABRIQUE DU PATRIMOINE Prémian, 17 octobre 2021-17 octobre 2021, Prémian.

VIVEZ LE PAYS – LA FABRIQUE DU PATRIMOINE 2021-10-17 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-17 17:00:00 17:00:00

Prémian Hérault Prémian

Le Pays d’art et d’histoire du Haut Languedoc et Vignobles vous donne rendez-vous et vous invite à découvrir, à travers l’histoire, le patrimoine et l’architecture, les multiples facettes du territoire.

Vivez le Pays – La Fabrique du Patrimone

Visite splatch pour les curieux !

Découvrez le village de Prémian, son architecture et le paysage environnant avec Ronan et la Compagnie Contraste…

La visite est suivie de l’inauguration de l’exposition sketching.

Dans le Cadre des journées Nationales de l’Architecture

Suivez le Guide : Vivez le Pays

Dans le Cadre des journées Nationales de l’Architecture, Visite splatch pour les curieux !

+33 4 67 97 22 06

