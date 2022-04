Vivez la nuit antique : ateliers, spectacles, œuvre immersive LUGDUNUM – Musée & Théâtres romains, 14 mai 2022 19:00, Lyon.

Quelle vision les Romains avaient-ils du monde nocturne ?

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, rendez-vous à Lugdunum – Musée et Théâtres romains pour une nuit exceptionnelle.

Entre ombre et lumière, (re)découvrez les œuvres du musée et participez à un programme scintillant.

Que nous inspire le monde de la nuit ? Quelle vision les Romains avaient-ils du monde nocturne ?

Divinités, peurs, craintes, ombres… Mais aussi espoirs, songes et histoires à raconter !

Éclairage inédit du musée lors cette soirée !

Sur la colline de Fourvière, LUGDUNUM – Musée & Théâtres romains constitue un ensemble archéologique exceptionnel, classé Patrimoine mondial de l’Unesco.

Unique pour la richesse de ses collections et son architecture audacieuse en béton brut, LUGDUNUM vous transporte au cœur de la vie lyonnaise à l’époque romaine. Découvrez de magnifiques mosaïques, sculptures, bijoux, céramiques, l’énigmatique calendrier celtique et la monumentale table en bronze portant le discours de l’empereur Claude.

Visites, ateliers, reconstitutions…Librairie-boutique, bibliothèque, expositions temporaires.

Funiculaire F2 direction Fourvière ou F1 direction Saint Just arrêt station Minimes.

https://lugdunum.grandlyon.com

17 rue Cléberg 69005 Lyon 69005 Lyon Auvergne-Rhône-Alpes