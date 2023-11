Vivez la magie de noël au Musée des Arts Forains Pavillons de Bercy – Musée des Arts forains Paris, 27 décembre 2023, Paris.

Du mercredi 27 décembre 2023 au dimanche 07 janvier 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

.Tout public. A partir de 3 ans. payant

Jauge limitée par créneau horaire.

Billetterie sur place dans la limite des places disponibles.

Adulte (à partir de 18 ans) 22€

Tarif réduit (Etudiants – de 25 ans, personnes en situation

de handicap, jeunes – de 18 ans) 16€

Enfant ( de 3 à 11 ans inclus) 14€

Pas de vestiaire ni consigne

Trottinettes refusées

Pour son Festival du Merveilleux, le Musée des Arts Forains revêt un air de fête au mois de décembre. Ce rendez-vous désormais incontournable de la période de Noël à Paris est le seul moment pour le public où découvrir le musée en n’étant pas guidé. Le festival aura lieu pendant 12 jours pour cette nouvelle édition. Profitez-en !

Vous connaissez le Musée des Arts Forains mais vous n’avez

encore jamais pu le visiter ? Ou bien vous rêvez d’assister au Festival du

Merveilleux mais vous êtes à chaque fois en vacances ? Réjouissez-vous, cette

année, le festival durera 12 jours, ce qui devrait vous laisser le temps de

vous y rendre enfin !

Vivez un moment inoubliable en famille, à la découverte des

espaces féériques et des objets du patrimoine qu’il abrite. On adore déambuler

dans les différentes salles plus impressionnantes les unes que les autres et

même après être venu plusieurs fois, on se laisse encore surprendre et

émerveiller.

Au milieu des

objets patrimoniaux, vous pourrez assister à une dizaine de spectacles de

courte durée : automates, musique mécanique, numéro d’acrobate aérien,

derviche tourneur, musiciens, marionnette géante, danseurs, projection de

mapping vidéo… Chaque année, un nouveau thème donne l’ambiance du

festival. A quelques mois des Jeux Olympiques, le

sport sera à l’honneur pour cette nouvelle édition. Saviez-vous que le sport-spectacle était l’une des attractions

présentées sur les foires ? Lieu d’amusement, de défoulement, de

vulgarisation scientifique et surtout de spectacle, les fêtes foraines du 19ème siècle accueillaient tous les loisirs que nous connaissons aujourd’hui.

En plus de pouvoir assister à tous les spectacles et de

visiter les différentes salles du musée, l’entrée du festival donne droit à

deux tickets attraction pour permettre aux visiteurs de revivre les émotions du

passé. En effet, certains manèges anciens seront spécialement ouverts. Attention

toutefois, cela reste un musée, la plupart de ces objets patrimoniaux datant du

19ème siècle sont pensés pour les adultes ! De plus, de

nombreux jeux sont au repos. Courrez-donc vous émerveiller au Festival du Merveilleux.

Pavillons de Bercy – Musée des Arts forains 53 avenue des terroirs de France 75012 Paris

Contact : https://arts-forains.com/visite-grand-public/le-festival-du-merveilleux https://arts-forains.tickeasy.com/fr-FR/accueil

© Pavillons de Bercy Rue-jardin des Pavillons de Bercy, décorée pour Noël