### La 25e édition de la « Fête à Millas », organisée en hommage à l’ancienne école de Millas fermée en 1996, vous réserve une série d’animations et de surprises ! La manifestation se déroulera toute la journée du samedi. Vous y retrouverez une exposition de documents d’archives, un stand des écrivains, des animations avec le groupe d’échassiers « Les Hérons des Lacs », la Banda « La Band’A Bisca », la « Salsa des Grands Lacs ». Ne manquez pas le déjeuner aux tripes landaises, le repas de la Fête et la Buvette.

Gratuit. Les restaurations sont payantes. Déjeuner aux tripes : 8€. Repas de la Fête : 22€ et 20€.

La 25e édition de la « Fête à Millas », organisée en hommage à l'ancienne école de Millas fermée en 1996, vous réserve une série d'animations et de surprises !

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T23:59:00

