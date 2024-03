Vivez des moments forts en émotion avec le Festival Solo Théâtre Hôtel Littéraire Le Swann Paris, jeudi 7 mars 2024.

Le jeudi 04 avril 2024

de 20h00 à 21h30

Le jeudi 28 mars 2024

de 20h00 à 21h30

Le jeudi 21 mars 2024

de 20h00 à 21h30

Le jeudi 14 mars 2024

de 20h00 à 21h30

Le jeudi 07 mars 2024

de 20h00 à 21h30

.Public jeunes et adultes. payant

De 6 à 10 euros.

« Les Livreurs » vous donnent rendez-vous chaque jeudi pour découvrir nos nouvelles pièces « Solo Théâtre » afin de vivre ensemble des moments forts en émotion, intensité et virtuosité !

LES SOLO THÉÂTRE SONT DE RETOUR !

Seul(e) en scène et avec sa voix comme unique alliée, 1 interprète fait entendre 1 pièce de théâtre en 1 heure. Ni décor, ni accessoire – pourtant tout y est : intensité des émotions, virtuosité des caractères, élégance du verbe.

Cette année, Les Livreurs ont la chance de vous inviter une fois de plus au sein des somptueux Hôtels Littéraires pour découvrir leurs Solo Théâtre.

LE PROGRAMME :

CARMEN • Bizet et Mérimée • 07/03/2024

L’amour est un oiseau rebelle que Don José aimerait pouvoir apprivoiser. Mais pas de chance, son cœur balance pour Carmen, et celle-ci n’est vraiment pas disposée à lui faciliter la tâche. José va apprendre bien vite qu’avec cette fille-là, les jeux de l’amour sont comme les jeux de l’arène, leur issue est aussi imprévisible qu’irréversible.

TAILLEUR POUR DAMES • Feydeau • 14/03/2024

Moulineaux, homme marié et médecin, mène en apparence une vie paisible et bourgeoise auprès de son épouse Yvonne, qui le soupçonne d’infidélité. Ajoutez à cela un ami moribond au patronyme de Bassinet, une belle-mère qui devient sa voisine, la Suzanne tant convoitée qui n’arrive pas… et vous avez tous les ingrédients d’un vaudeville croustillant où les secrets et les mensonges se cousent avec humour !

L’IMPORTANCE D’ÊTRE CONSTANT • Oscar Wilde • 21/03/2024

À la ville ou à la campagne, les jeunes filles convenables rêvent de constance ou plutôt de Constant, le mari idéal ; pour leur plaire, de jeunes lords désœuvrés et complaisants consentent à être ou à devenir Constant(s)… Cependant, le sort contrecarre constamment leurs projets : l’on constate alors que n’est pas Constant qui veut et que le plus Constant n’est pas celui qu’on croit !

L’AFFAIRE DU COMMERÇANT AMOUREUX • Sébastien Clavier • 28/03/2024

Il dit qu’il est amoureux d’elle et qu’elle lui a montré des preuves d’amour. Elle a porté plainte. Il est arrêté et jugé. Mais qui a le droit, et de quoi? Son avocat parviendra-t-il à faire émerger la vérité ? Un procès inédit à suspense, d’après une histoire vraie d’aujourd’hui.

EVITEZ LE DIVAN • Philippe Grimbert • 04/04/2024

N’êtes-vous pas attaché à vos symptômes, vos ratés, vos malheurs ? Évitez le Divan met en scène toutes les formes et tous les cas de névroses, de la phobie à l’hystérie en passant par l’obsession. Chacun d’entre nous s’y reconnaîtra et apprendra à cultiver et améliorer ses symptômes.

Dates : Chaque jeudi, du 18 janvier au 04 avril 2024, à 20h

Lieu : Paris Hôtels Littéraires (8e, 10e et 18e arrondissements)

Tarifs : 10 euros (plein) • 6 euros (étudiants) • Gratuit (étudiants Sorbonne Université)

️ Billetterie (en ligne uniquement) : https://www.billetweb.fr/solo-theatre-2024

Hôtel Littéraire Le Swann 15, rue de Constantinople 75008

Contact : https://leslivreurs.com/ contact@leslivreurs.com https://www.facebook.com/production.leslivreurs https://www.facebook.com/production.leslivreurs https://www.billetweb.fr/solo-theatre-2024

Les Livreurs