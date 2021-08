Vives sont nos voix / restitution d’un stage « slam-rap » Atelier des artistes en exil, 4 septembre 2021, Paris.

Vives sont nos voix / restitution d’un stage « slam-rap »

Atelier des artistes en exil, le samedi 4 septembre à 19:30

Dans la continuité de ses missions de solidarité et de promotion de la culture dans toute sa diversité, l’atelier des artistes en exil organise durant 3 mois en direction des mineurs non accompagnés (MNA) une série d’ateliers hebdomadaires de musique et d’audiovisuel. Ils sy abordent l’écriture et la composition de chansons (slam, rap), ainsi que la réalisation d’un clip. Conduits par des artistes en exil qui peuvent se prévaloir du même parcours et d’une expérience de vie similaire, les ateliers facilitent le passage vers une vie nouvelle et sont le moyen de renouer avec leur propre culture et leur identité. Ils sont vecteurs d’insertion professionnelle pour les artistes de l’aa-e qui les conduisent et d’inclusion sociale pour le public ciblé.

Des ateliers d’écriture et de mise en voix où de jeunes exilés se racontent.

Atelier des artistes en exil 6 rue d'Aboukir 75002 Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T19:30:00 2021-09-04T20:30:00