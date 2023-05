Répétition publique : Concerto da Camera, au Château de Viven Château de Viven, 22 juillet 2023, Viven.

Plongez-vous au cœur d’une répétition du sublime Concerto da Camera de Nicolas Bacri et échangez avec les musiciens du Festival sur le processus de répétition et d’alchimie dans la musique de chambre..

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 13:00:00. EUR.

Château de Viven

Viven 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Immerse yourself in the heart of a rehearsal of Nicolas Bacri’s sublime Concerto da Camera and discuss with the Festival’s musicians the process of rehearsal and alchemy in chamber music.

Sumérjase en un ensayo del sublime Concerto da Camera de Nicolas Bacri y discuta con los músicos del Festival sobre el proceso de ensayo y la alquimia en la música de cámara.

Tauchen Sie ein in eine Probe des erhabenen Concerto da Camera von Nicolas Bacri und tauschen Sie sich mit den Musikern des Festivals über den Prozess der Wiederholung und der Alchemie in der Kammermusik aus.

Mise à jour le 2023-05-11 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN