Vive qui Craque ! Le Bouillon, 10 mai 2022, Orléans.

Vive qui Craque !

Le Bouillon, le mardi 10 mai à 20:30

De la tragédie au vaudeville, du théâtre contemporain à la comédie musicale, de la création au texte d’auteur, Bath’art ne recule devant rien et s’attaque à toutes les formes de théâtre. Cette année, l’association nous embarque dans une comédie déjantée… En plus, dans cette version intégrale non censurée les comédiens se dévoilent ! Et pas qu’un peu ! La pièce : « Vive qui craque ! » de Francis Descarpentries. Mise en scène de Fanny Boisron. La directrice d’un établissement de soins psychiatriques et son assistant s’épuisent auprès de leurs malades plus délirants les uns que les autres, au point de craquer à leur tour. Une succession de situations loufoques et déjantées ! Mais aussi un éloge de la différence et du grain de folie que porte chacun. Une pièce écrite en alexandrins, mais sous-titrée en prose…

Entrée gratuite sur réservation

Représentation de « Vive qui craque ! » de Francis Descarpentries. Mise en scène de Fanny Boisron. Interprétée par l’association Bath’art.

Le Bouillon rue de Tours 45100 Orléans Orléans Loiret



