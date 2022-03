Vive l’Opérette Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Vaucluse

Vive l'Opérette Valréas, 10 avril 2022, Valréas.

2022-04-10 16:00:00 – 2022-04-10 18:30:00

Valréas Vaucluse EUR 25 25 Grand spectacle avec les airs les plus célèbres d’opérettes avec trois chanteurs lyriques, danseurs et danseuses.

Spectacle unique dans la région. +33 4 90 35 04 71 https://www.cinemarexvalreas.com/programme_spectacles_valreas.html Place Cardinal Maury Le Rex Valréas

