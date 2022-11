Vive les vents ! Duo Plume Wimmenau

Bas-Rhin Wimmenau Concert du Duo Dans ma chambre, organisé dans le cadre de la programmation de fin d’année Vive le Vent. Spéctacle pour les enfants de 0 à 6 ans d’une durée de 30 minutes par Mélanie Rougeux et Agnès Duret. Information : duoplume@gmail.com Entrée libre/plateau Wimmenau

