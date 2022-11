Vive les Vents ! Concert du quatuor de cuivres Frohmuhl Frohmuhl Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Frohmuhl

Vive les Vents ! Concert du quatuor de cuivres Frohmuhl, 26 novembre 2022, Frohmuhl. Vive les Vents ! Concert du quatuor de cuivres

4 rue de la montagne Frohmuhl Bas-Rhin

2022-11-26 – 2022-11-26 Frohmuhl

Bas-Rhin Frohmuhl Concert du quatuor de cuivres Opus 4 à l’église de Frohmuhl dans le cadre des concert de fin d’année intitulés Vive les vents proposés par l’école intercommunal de musique de Hanau La Petite Pierre. – Ouverture de Guillaume Tell, G. Rossini. – Carmen de G. Bizet (extraits) – Danse Slave de A. Dvorak – L’Arlésienne de G. Bizet -Libertango de A. Piazzolla – Andalousie de M. Cortone d’Amore Et quelques surprises de l’Avent. Entrée libre/plateau Frohmuhl

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Frohmuhl Autres Lieu Frohmuhl Adresse 4 rue de la montagne Frohmuhl Bas-Rhin Ville Frohmuhl lieuville Frohmuhl Departement Bas-Rhin

Frohmuhl Frohmuhl Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/frohmuhl/

Vive les Vents ! Concert du quatuor de cuivres Frohmuhl 2022-11-26 was last modified: by Vive les Vents ! Concert du quatuor de cuivres Frohmuhl Frohmuhl 26 novembre 2022 4 rue de la montagne Frohmuhl Bas-Rhin Bas-Rhin Frohmuhl

Frohmuhl Bas-Rhin