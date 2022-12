Vive les vents ! Concert chants et piano Bouxwiller Bouxwiller Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Bouxwiller 0 EUR Chant et piano Bedtime stories / Drôles de berceuses par Belinda Kunz (chanteuse lyrique-mezzo-soprano) et Valentin Mansard (pianiste). Concert proposé dans le cadre de la programmation de fin d’année Vive les Vents. Entrée libre/plateau +33 6 47 95 80 17 Bouxwiller

