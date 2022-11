Vive les Vents ! Concert chanté les Bredela Sängers La Petite-Pierre La Petite-Pierre Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin La Petite-Pierre 0 EUR Concert chanté participatif les Bredela Sängers de la compagnie Bal’us’trad au marché du Réveillon de La Petite Pierre. Depuis quelques années, au temps de Noël, arpentant les marchés de Noël d’Alsace Etienne conteur, Didier et Mickael musiciens retrouvent avec plaisir pour honorer les Bredele avec moultes chansonnettes, histoires et autres sornettes, Formant des chorales improvisées avec les visiteurs, c’est ensemble, avec un carnet de chants insolites, qu’ils dégustent en chansons et histoires ces délicieux gâteaux de Noël Alsaciens qui mettent le cœur en joie. Venez nombreux dans la ronde des p’tits gâteaux pour écouter, chanter et gouter les Bredele !! Concert proposé dans le cadre de la programmation de fin d’année Vive les Vents ! Entrée libre/plateau La Petite-Pierre

