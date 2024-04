Vive les vacances ! Wingen-sur-Moder, samedi 6 juillet 2024.

Vive les vacances ! Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

Les Etoiles Terrestres vous invitent à un week-end riche en animations pour bien commencer les grandes vacances !

Bienvenue à Wingen-sur-M(od)er !

les 6 et 7 juillet de 9h30 à 18h30

Débarquez à Wingen-sur-Mer et plongez dans un musée qui sent bon les vacances et le sable fin ! Profitez sur le parvis des transats, des grands jeux à disposition et du bac à sable pour un bon moment en famille ou entre amis.

En plus des animations tout le week-end, visitez gratuitement les collections permanentes et l’exposition René Lalique L’inventeur du bijou moderne.

Découvrez La Paillotte !

Qui dit plage, dit sable ! Ce dernier est la matière première essentielle pour fabriquer du verre. Au travers d’animations et de manipulations d’objets que l’on trouve habituellement à la plage, l’équipe de médiation vous invite à en savoir plus sur ce que vous pourrez découvrir dans le musée !

Programme encore non complet des animations vont se rajouter. Les visites guidées à 10h30 et 15h30 sont gratuites. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 09:30:00

fin : 2024-07-07 18:30:00

40 Rue du Hochberg

Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est info@musee-lalique.com

L’événement Vive les vacances ! Wingen-sur-Moder a été mis à jour le 2024-04-10 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre