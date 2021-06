Wingen-sur-Moder Wingen-sur-Moder Bas-Rhin, Wingen-sur-Moder Vive les vacances Wingen-sur-Moder Wingen-sur-Moder Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wingen-sur-Moder

Vive les vacances Wingen-sur-Moder, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Wingen-sur-Moder. Vive les vacances 2021-07-10 09:30:00 – 2021-07-11 18:30:00

Wingen-sur-Moder Bas-Rhin Wingen-sur-Moder L’ÉVÈNEMENT POUR BIEN COMMENCER LES VACANCES Le musée Lalique et ses partenaires des Etoiles Terrestres proposent de vivre un week-end convivial pour bien commencer les grandes vacances !

BIENVENUE À WINGEN-SUR-MER ! Le parvis du musée Lalique se transforme en plage avec bac à sable, parasols et transats ! Des grands jeux à demander à la Paillotte seront également à votre disposition pour profiter d’un moment de détente. Vous pourrez même envoyer une carte postale à vos proches ! Débarquez à Wingen-sur-M(od)er et découvrez le musée Lalique dans une ambiance de détente et de plage ! +33 3 88 89 08 14 L’ÉVÈNEMENT POUR BIEN COMMENCER LES VACANCES Le musée Lalique et ses partenaires des Etoiles Terrestres proposent de vivre un week-end convivial pour bien commencer les grandes vacances !

BIENVENUE À WINGEN-SUR-MER ! Le parvis du musée Lalique se transforme en plage avec bac à sable, parasols et transats ! Des grands jeux à demander à la Paillotte seront également à votre disposition pour profiter d’un moment de détente. Vous pourrez même envoyer une carte postale à vos proches ! dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Wingen-sur-Moder Étiquettes évènement : Autres Lieu Wingen-sur-Moder Adresse Ville Wingen-sur-Moder lieuville 48.92703#7.36192