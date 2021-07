Saint-Louis-lès-Bitche Saint-Louis-lès-Bitche Moselle, Saint-Louis-lès-Bitche VIVE LES VACANCES ! Saint-Louis-lès-Bitche Saint-Louis-lès-Bitche Catégories d’évènement: Moselle

Saint-Louis-lès-Bitche Moselle Les Etoiles Terrestres, constellation de trois sites verriers d’exception – la Grande Place musée du cristal Saint-Louis, le site verrier de Meisenthal et le Musée Lalique – invitent les enfants et leurs familles à partager des moments uniques et ludiques à l’occasion du premier week-end des vacances scolaires ! Jeux, expositions et…surprises pour bien débuter les vacances ! Profitez du premier week-end des vacances pour visiter gratuitement les collections permanentes : près de 2000 pièces en cristal toutes issues de la Manufacture Saint-Louis. Une occasion également de (re)découvrir Sables brûlants, l’exposition temporaire du musée. Bonus : les enfants et leurs parents sont invités à une chasse aux étoiles à travers les collections du musée ! +33 3 87 06 40 04 http://etoiles-terrestres.fr/ La Grande Place musée du cristal Saint-Louis dernière mise à jour : 2021-07-03 par

