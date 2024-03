VIVE LES VACANCES EN FAMILLE LAURETTE THEATRE AVIGNON Avignon, dimanche 21 juillet 2024.

Ados.com, vive les vacances en famille Les vacances c’est super, mais quand on part en famille c’est une autre histoire. Retrouvez l’équipe d’Ados.com dans cette comédie familiale déjantée.Guillaume, Claire et Kévin partent enfin. A eux les vacances ! Mais c’était sans compter les embouteillages, les toiles de tente impossibles à monter, les moustiques et les randonnées où on se perd. Sans compter que chacun a son propre programme. De quoi mettre une famille à l’épreuve non ? Succès Festival Off Avignon 2021, 2022 et 2023.Avec : Seb Mattia, Nasser Coron, Isabelle VirantinMise en scène : JB MazoyerGenre : COMÉDIE – THEATRE – HUMOURInfo : Tout publicDurée : 1h10

Tarif : 14.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-07-21 à 14:30

Réservez votre billet ici

LAURETTE THEATRE AVIGNON 16-18 RUE JOSEPH VERNET 84000 Avignon 84