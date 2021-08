Montfort-en-Chalosse Montfort-en-Chalosse Landes, Montfort-en-Chalosse Vive les vacances : Briques en stock Montfort-en-Chalosse Montfort-en-Chalosse Catégories d’évènement: Landes

Vive les vacances : Briques en stock Montfort-en-Chalosse, 26 octobre 2021, Montfort-en-Chalosse. Vive les vacances : Briques en stock 2021-10-26 10:30:00 – 2021-10-26 12:00:00 Musée de la Chalosse 480 chemin du Sala

Une maison d'autrefois, ça tient à peu de choses… mais pour longtemps. De tes mains, apprends à confectionner une brique comme les petits Chalossais du 19ème siècle. Tu pourras vérifier la solidité des adobes en visitant une maison du musée. Dès 3 ans. Places limitées, réservation obligatoire jusqu'à la veille de l'atelier.

