Vive les vacances : Billes en tête

Vive les vacances : Billes en tête, 21 juillet 2022, . Vive les vacances : Billes en tête

2022-07-21 – 2022-07-21 EUR 2 2 Avant de visiter le musée, tu commences ton voyage dans le temps en roulant tes billes comme les pitchouns du 19ème siècle. Un jeu d’enfant pas si facile ! Atelier dès 6 ans. Places limitées, réservation obligatoire jusqu’à la veille de l’atelier. Avant de visiter le musée, tu commences ton voyage dans le temps en roulant tes billes comme les pitchouns du 19ème siècle. Dès 6 ans. Avant de visiter le musée, tu commences ton voyage dans le temps en roulant tes billes comme les pitchouns du 19ème siècle. Un jeu d’enfant pas si facile ! Atelier dès 6 ans. Places limitées, réservation obligatoire jusqu’à la veille de l’atelier. Musée de la Chalosse dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville