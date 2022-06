Vive les vacances Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégories d’évènement: île de France

Vive les vacances Bibliothèque Benoîte Groult, 2 juillet 2022, Paris. Le samedi 02 juillet 2022

de 14h00 à 18h00

. gratuit ouverture des réservations le 2 juin

Pour fêter le début de l’été et la fin de l’école, la bibliothèque Benoîte Groult se met en fête! jeux de société, quiz pour petits et plus grands, exposition et autres surprises… Venez jouer avec nous à partir de 14h. Programme détaillé et inscriptions ouvertes à partir du 2 juin L’école n’est pas tout à fait finie, mais il y a un parfum d’été et de vacances dans l’air… Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-benoite-groult-19532 01 43 22 42 18 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/

