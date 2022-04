Vive les vacances : atelier Ta pâte à pain Montfort-en-Chalosse Montfort-en-Chalosse Catégories d’évènement: Landes

Montfort-en-Chalosse

Vive les vacances : atelier Ta pâte à pain Montfort-en-Chalosse, 24 août 2022, Montfort-en-Chalosse. Vive les vacances : atelier Ta pâte à pain Musée de la Chalosse 480 chemin du Sala Montfort-en-Chalosse

2022-08-24 – 2022-08-24 Musée de la Chalosse 480 chemin du Sala

Montfort-en-Chalosse Landes EUR 2 2 Plonge les mains dans la pâte à pain pour découvrir la vie d’avant. Puis, poursuis l’aventure dans le passé en visitant la maison des métayers. Avant de partir, récupère ton petit pain tout chaud. Dès 6 ans. Places limitées. Plonge les mains dans la pâte à pain et visite la maison des métayers. Avant de partir, récupère ton petit pain tout chaud. Dès 6 ans. +33 5 58 98 69 27 Plonge les mains dans la pâte à pain pour découvrir la vie d’avant. Puis, poursuis l’aventure dans le passé en visitant la maison des métayers. Avant de partir, récupère ton petit pain tout chaud. Dès 6 ans. Places limitées. Musée de la Chalosse

Musée de la Chalosse 480 chemin du Sala Montfort-en-Chalosse

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Montfort-en-Chalosse Autres Lieu Montfort-en-Chalosse Adresse Musée de la Chalosse 480 chemin du Sala Ville Montfort-en-Chalosse lieuville Musée de la Chalosse 480 chemin du Sala Montfort-en-Chalosse Departement Landes

Montfort-en-Chalosse Montfort-en-Chalosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montfort-en-chalosse/

Vive les vacances : atelier Ta pâte à pain Montfort-en-Chalosse 2022-08-24 was last modified: by Vive les vacances : atelier Ta pâte à pain Montfort-en-Chalosse Montfort-en-Chalosse 24 août 2022 Landes Montfort-en-Chalosse

Montfort-en-Chalosse Landes