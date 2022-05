Vive les vacances : atelier Ta pâte à pain

Vive les vacances : atelier Ta pâte à pain

Plonge les mains dans la pâte à pain pour découvrir la vie d'avant. Puis, poursuis l'aventure dans le passé en visitant la maison des métayers. Avant de partir, récupère ton petit pain tout chaud. Dès 6 ans. Places limitées.

