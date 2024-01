Vive les premiers dimanches du mois à Bussy Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand, dimanche 4 février 2024.

Et si vous profitiez du premier dimanche du mois de décembre pour (re)découvrir la demeure de Bussy-Rabutin ?

Niché au cœur de l’Auxois-Morvan, visitez la demeure du plus galant et impertinent courtisan du roi Louis XIV, le comte Roger de Bussy-Rabutin.

Chaque premier dimanche du mois, entre novembre à mars, l’accès et la visite du monument sont gratuits une belle occasion pour flâner dans cette demeure « aux dedans singuliers » ! EUR.

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château

Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 14:00:00

fin : 2024-02-04 17:00:00



L’événement Vive les premiers dimanches du mois à Bussy Bussy-le-Grand a été mis à jour le 2024-01-23 par COORDINATION CÔTE-D’OR