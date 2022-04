Vive les matelots Marseille 5e Arrondissement, 11 juillet 2022, Marseille 5e Arrondissement.

Vive les matelots Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement

2022-07-11 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-13 Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 5e Arrondissement

8 8 Hisse et ho matelots ! Voilà que Jacky reprend la mer pour de nouvelles aventures pour le meilleur et pour le pire !



Moby et Shaddock sont les moussaillons qui tiennent la barre du célèbre bateau de pêche Marseillais “Coulapik”, mais les voyages au fil de l’eau ne sont pas de tout repos, un nouvel équipage plus fort que le mistral et c’est reparti pour que la croisière se marre !



Humour, magie, chanson et ventriloquie sont du voyage, alors accrochez vous bien à la barre matelots parce que la traversée promet d’être inoubliable !



Par Nadine et Jacky, dès 3 ans

Humour, magie, chanson et ventriloquie sont du voyage. Rendez-vous au Divadlo Théâtre les 11, 12 et 13 juillet.

http://www.divadlo-theatre.fr/

Hisse et ho matelots ! Voilà que Jacky reprend la mer pour de nouvelles aventures pour le meilleur et pour le pire !



Moby et Shaddock sont les moussaillons qui tiennent la barre du célèbre bateau de pêche Marseillais “Coulapik”, mais les voyages au fil de l’eau ne sont pas de tout repos, un nouvel équipage plus fort que le mistral et c’est reparti pour que la croisière se marre !



Humour, magie, chanson et ventriloquie sont du voyage, alors accrochez vous bien à la barre matelots parce que la traversée promet d’être inoubliable !



Par Nadine et Jacky, dès 3 ans

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-08 par