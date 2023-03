VIVE LES MARIES LA BOITE A RIRE, 23 avril 2023, PERPIGNAN.

VIVE LES MARIES LA BOITE A RIRE. Un spectacle à la date du 2023-04-23 à 17:30 (2023-04-13 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Ils se marient et tout se passe pour le pire ! Organiser le plus beau jour d’une vie ça ne s’invente pas, « heureusement » les organisateurs de mariages sont là ; et parfois même un peu trop, au point de vouloir ruiner le mariage ! Un seul objectif : prendre la place du marié. Entre amour et folie, la limite est fine. Mais une chose est sûre, ce mariage sera explosif ! A cette occasion, venez profiter d’une soirée 3 étoiles, pleine de rires ! Une coupe de champagne et des mignardises seront offertes ainsi qu’un stand photo, avec et sans les artistes, et pleins d’autres surprises à chaque spectacle ! Une comédie de Killian Couppey avec Clémentine West, Killian Couppey, Caroline Aurilio VIVE LES MARIES

LA BOITE A RIRE PERPIGNAN 113 AV.DU PALAIS DES EXPOSITIONS Pyrénées-Orientales

