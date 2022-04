Vive les coquettes ! Médiathèque Aimé Césaire Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Voletta, conteuse à plumes, vole à travers le monde pour dénicher des histoires de poule : Petite poussine pourra-t-elle chanter à la place du vieux coq ? et Poupoule, petite poule mouillée trouvera-t-elle le courage d’affronter le monde ? Sophie Verdier est une conteuse baroudeuse qui pose un regard drôle et pétillant sur le monde. Ses histoires sont peuplées de personnages joliment déjantés. Les filles ont la part belle et dépoussièrent les contes sans avoir besoin de balayer, tandis que le chant et la musique l’accompagnent gaiement.

Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 3 à 7 ans.

Spectacle de contes avec Sophie Verdier. Médiathèque Aimé Césaire 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T16:00:00 2022-05-18T16:45:00

