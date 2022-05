Vive les années 70 Saint-Junien Saint-Junien Saint-JunienSaint-Junien Catégories d’évènement: Haute-Vienne

2022-05-10 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-12

Saint-Junien Haute-Vienne salle des congrés du Chatelard Saint-Junien Haute-Vienne Saint-Junien A 20h30. Tarif : adulte 3€, de 6 à 17 ans 1€50, moins de 6 ans gratuit. Ouvert à tous. Organisé par la chorale Paul Langevin. A 20h30. Tarif : adulte 3€, de 6 à 17 ans 1€50, moins de 6 ans gratuit. Ouvert à tous. salle des congrés du Chatelard Saint-Junien Saint-Junien

