Vive le vin de Vézelay! Asquins, 12 septembre 2021

Vive le vin de Vézelay! 2021-09-12 10:30:00 – 2021-09-12 17:00:00

Asquins Yonne Asquins

EUR « Vive le vin de Vézelay ! », ce sera un joyeux moment de convivialité gourmande autour du joyau de la gastronomie du Vézelien !

Au bord de la Cure asquinoise, des stands vignerons avec dégustation et vente, d’autres stands de prestataires amoureux du vin et du coin, une buvette de softs, un étal de boulanger ainsi qu’une balade commentée à la découverte d’Asquins, village viticole (10h30). L’église Saint-Jacques sera aussi ouverte aux curieux et amateurs de belles pierres !

Un délicieux panier pique-nique à 9€ (avec variante végétarienne), s’accordant à merveille avec le Vézelay, est à réserver à l’Office de tourisme au 03 86 33 23 69 et à retirer le jour J chez notre partenaire La Boucherie de Saint-Père. Du fait maison et de bons produits locaux, miam : pâté de campagne, saucisson à l’ail, salade de chou, taboulé, Crémeux de Bourgogne et tarte aux pommes… Re miam !

Et dans les villages du Vézelien, les habitants vous le diront, la musique est tout aussi incontournable que le vin : alors animation musicale dès 12h avec des performers du coin…

Vous n’aurez plus envie de repartir, c’est garanti ! ??

vezelay@destinationgrandvezelay.com +33 3 86 33 23 69 http://destinationgrandvezelay.com/

