Vive le vent d'hiver ! – Ciné Matin, 28 décembre 2022, Saint-Vallier

Drôme Saint-Vallier Cet hiver, pour les petits, la magie de Noël s’invite dans les salles du Ciné Galaure ! Les mercredis des vacances à 10h, retrouvez un film pour les petits, suivi d’un atelier créatif ! Atelier sur réservation au 04 75 23 07 26 ou à contact@cinegalaure.fr contact@cinegalaure.fr +33 4 75 23 07 26 https://www.cinegalaure.fr/ Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier

