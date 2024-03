Vive le vélo au féminin Longchamps, samedi 9 mars 2024.

Vive le vélo au féminin Longchamps Eure

Au lendemain de la journée internationale des droits des femmes, rejoins les femmes de ta région pour parcourir au moins 24 km, dans la bonne humeur et la convivialité.

Cette sortie est accessible à partir de 14 ans et également ouverte aux hommes.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 12:00:00

93 Rue de la Mairie

Longchamps 27150 Eure Normandie jeuxdelongchamps@gmail.com

L’événement Vive le vélo au féminin Longchamps a été mis à jour le 2024-03-04 par Vexin Normand Tourisme