**Vive le Swing ! Le début du jazz en France.** _Par l’association Musiques Actuelles_ ————————————————————————————– ### **Conférence-concert avec Daniel Brothier, musicien, compositeur et conférencier.** Le jazz épouse l’histoire de la musique et se mêle étroitement à l’histoire de la fin de la grande guerre. les premiers musiciens afro-américains se produisent à Paris et en France et ces artistes méconnus rajoutent de nouvelles pièces au monde naissant du swing entre 1917 et 1930 : Sidney Bechet, Arthur Briggs, Buddy Gilmore, ou encore le grand Louis Armstrong. Lorsqu’on écoute la musique de ces années-là, la sensibilité à fleur de peau, la fraicheur, la nouveauté et la joie indéniable qui s’en dégagent sont comme une bouffée d’air frais.

Masque et pass sanitaire obligatoire (12 ans et +)

