Vive le sport – Exposition Puzzle Thionville, mardi 2 juillet 2024.

Vive le sport – Exposition Culture & Sport en Grand Est 2 – 31 juillet Puzzle 3-6 ans/ Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-02T11:00:00+02:00 – 2024-07-02T18:00:00+02:00

Fin : 2024-07-31T11:00:00+02:00 – 2024-07-31T18:00:00+02:00

Il existe quantité de sports incroyables et ils sont tous merveilleux ! Ole Könnecke leur consacre un imagier pas comme les autres, qui détaille les règles de chaque jeu, montre des animaux sportifs en pleine action et pose des questions essentielles : « As-tu déjà pensé à la chance que tu as de ne pas être un sac de frappe ou un punching-ball ? »

De quoi susciter des vocations…

En partenariat avec l’Ecole des Loisirs

Puzzle c'est avant tout un 3e lieu, qui se démarque du 1er lieu (le domicile) et du 2e lieu (travail/école). S'insérant parfaitement dans la cité, c'est un espace de partage entre les habitants.

Puzzle c’est aussi un centre culturel de 4 500m², qui, comme son nom l’indique, se caractérise par une imbrication d’entités réunies autour d’un même fil rouge et d’un projet commun.

Puzzle c’est une multitude d’activités, un projet audacieux, pensé pour les habitants autour de la Culture, des Arts, des Savoirs et du Numérique.

Puzzle est un lieu dans lequel les individus sont placés au coeur du processus.

Notre souhait ? Que la communauté enrichisse l’individu. À la manière d’un réseau social qui existerait réellement, Puzzle permet de repenser les rapports humains.

©OleKONNECKE